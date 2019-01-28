ملتقى صحافيون يناقش تنظيم الإخوان بين الإرهاب والتضليل

المواطن - حسن عسيري - الرياض

ينظم ملتقى “صحافيون”، مساء يوم غد الثلاثاء، في مدينة الرياض بتمام الساعة الثامنة مساءً محاضرة بعنوان “تنظيم الإخوان.. إرهاب وتضليل”، بمشاركة عدد من المختصين في شؤون الجماعات الإسلامية، يتحدث فيها الخبير السياسي الدكتور مشعل العلي عضو مجلس الشورى السابق والدكتور فهد الشميلي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية بالكويت والمحلل السياسي حمود الزيادي الباحث في الجماعات المتطرفة، ويحاورهم علي الهمامي في قاعة فندق أوليان بمدينة الرياض.

وتناقش الندوة الجناح العسكري الجهادي لتنظيم الإخوان وأبرز الحركات الإرهابية التي انبثقت من رحم الجماعة، والعلاقة بين التنظيمات الإرهابية والجناح السياسة للجماعة، والمخططات التي دعمتها الجماعة لإشاعة الفوضى في الوطن العربي والتي مولت من قطر وعلاقة الأخيرة بمشاريع الربيع العربي.

ويأتي ذلك ضمن مشاريع الملتقى التي تعزز مبادئ التوعية في المجتمع لمنع أي أفكار متطرفة تساهم في انتشار الأفكار المغلوطة والتي تؤثر على اللحمة الوطنية.