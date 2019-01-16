ملعب الجوهرة يجذب أنظار العالم في #السوبر_الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

احتضن ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان، مساء اليوم الأربعاء، وسط حضور عدد كبير من الجماهير.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للجماهير في ملعب الجوهرة المشعة، الذي خطف الأنظار بجاهزيته، وقدرته على استضافة كبرى البطولات العالمية.

وتحظى مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان بتغطية إعلامية واسعة؛ نظرًا لشعبية الفريقين الطاغية، ولأهمية المواجهة، التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة وحسمها الفريق الأول لكرة القدم باليوفي بهدف دون رد.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان من مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، بصحبة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

وشهدت مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان حضورًا جماهيريًّا في ملعب الجوهرة المشعة، حيث حرص محبو الكرة العالمية على دعم نجوم الفريقين، خاصة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نال استقبالًا خاصًّا.

واقتحم مشجع فترة الإحماء فريق يوفنتوس على ملعب الجوهرة المشعة، من أجل احتضان رونالدو والتقاط الصور معه، قبل أن يقوم الأمن بإخراجه، وفي الدقيقة الثانية من مباراة السوبر الإيطالي دخل مشجع آخر الملعب وصافح بعض النجوم.

ونجح رونالدو في تسجيل هدف مباراة كأس السوبر الإيطالي الوحيد، بكرة رأسية مميزة في الدقيقة 61، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، ويحصد أول ألقابه مع اليوفي.