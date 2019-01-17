ملعب مدينة زايد .. الأخضر يعود له بعد 23 عامًا لنيل العلامة الكاملة

المواطن - محمد سمعه

يرتبط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بذكريات جميلة مع ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك بمناسبة مواجهة الأخضر لمنتخب قطر اليوم في الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2019.

ذكريات جميلة مرتبطة بالملعب

ولن ينسى الجمهور السعودي تتويج الأخضر ببطولة كأس أمم آسيا عام 1996 على حساب منتخب الإمارات بركلات الجزاء الترجيحية حيث أقيمت المباراة على ملعب مدينة زايد الرياضية وتُوج الأخضر وقتها للمرة الثالثة في تاريخه ببطولة آسيا أمام أنظار الحكم الماليزي محمد ناظري عبدالله و 60 ألف متفرج.

وسيواجه الأخضر نظيره القطري اليوم على ملعب مدينة زايد الرياضية ويأمل الأخضر في استعادة ذكريات جميلة عمرها 23 عامًا وهو الفوز على منتخب قطر للوصول إلى النقطة التاسعة وحصد العلامة الكاملة في المجموعة الخامسة.

ويذكر أن المنتخب السعودي كان فاز في أول جولتين في بطولة كأس آسيا على منتخب كوريا الشمالية برباعية دون رد وعلى منتخب لبنان في الجولة الثانية بثنائية دون رد.

الأخضر لن يتنازل عن الفوز

وكان المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الأخضر أكد بالأمس في تصريحات صحفية أن المنتخب السعودي لن يتنازل عن الفوز أمام منتخب قطر، مضيفًا أن الأخضر يركز على تقديم أفضل ما لديه من أجل الفوز ببطولة آسيا 2019.

وتنطلق مباراة المنتخب السعودي والمنتخب القطري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة زايد.

وتم افتتاح ملعب مدينة زايد الرياضية للمرة الأولى في يناير من عام 1980 وتم زيادة سعته في عام 2017 استعدادًا لاستضافة الإمارات لبطولة آسيا 2019.