ملك إسبانيا يزور العراق للمرة الأولى منذ 40 عاماً

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زار ملك إسبانيا، فيليب السادس، العراق اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ 40 عاماً.

والملك فيليب السادس ولد 30 يناير 1968، وأصبح ملك إسبانيا من 19 يونيو 2014، وهو الابن الذكر الوحيد لملك إسبانيا خوان كارلوس الأول والملكة صوفيا والثالث بالترتيب بعد شقيقاته إيلينا وكريستينا.

وفي عام 2004 تزوج من الصحفية ليتيزيا أورتيز روكاسولانو (الأميرة ليتيزيا بعد الزواج) وهي أول أميرة في إسبانيا من عامة الشعب وليست من أسرة ملكية، وأنجب منها ابنتين هما: الأميرة ليونور مواليد 31 أكتوبر 2005 والأميرة صوفيا مواليد 29 أبريل 2007.

وفي يوم 2 يونيو 2014 صرح الملك خوان كارلوس برغبته بالتنازل عن العرش لنجله الأمير فيليب، وفي 19 يونيو انتقل العرش إلى الملك فيليب السادس بعد أن وقع والده الملك خوان كارلوس مرسوم تنحيه عن العرش في مساء اليوم السابق وذلك بعد الحصول على موافقة البرلمان.