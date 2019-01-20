ملك الأردن بعد توديع كأس آسيا : نشامى وما قصرتوا
من منافسات الدور ثمن النهائي

ملك الأردن بعد توديع كأس آسيا : نشامى وما قصرتوا

2019/01/20
الساعة 7:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

علق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على توديع منتخب بلاده منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019.

وكتب ملك الأردن عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نشامى وما قصرتوا”، في إشارة إلى المستوى الجيد الذي ظهر عليه منتخب بلاده في كأس آسيا 2019.

وظهر المنتخب الأردني الأول لكرة القدم بمستوى مميز في منافسات دور المجموعات، حيث تمكن من الفوز على حامل اللقب، أستراليا بهدف دون رد، قبل الفوز على سوريا بثنائية نظيفة، وتعادل سلبيًا مع فلسطين.

وواجه المنتخب الأردني الأول لكرة القدم نظيره الفيتنامي، اليوم، في أولى مواجهات ثمن نهائي كأس آسيا 2019، وتعادلا إيجابيًا في الوقت الأصلي، قبل أن يخسر النشامى بركلات الترجيح.



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