ملك ماليزيا يتنازل عن العرش بعد أسابيع من زواجه الحسناء الروسية

المواطن - متابعة

بعد حوالي 6 أسابيع من زواجه من ملكة جمال روسيا،أعلن ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، اليوم الأحد تخليه عن العرش.

وقال بيان من القصر الملكي تناقلته عدة وسائل إعلام محلية ودولية إن السلطان محمد الخامس تخلى عن العرش، قبل استكمال فترة ولايته، التي تمتد لنحو 5 سنوات تقريبا.

وأوضح القصر الملكي الماليزي، أن بيان استقالة السلطان محمد الخامس ساري المفعول من تاريخ إعلانه.

وتعد تلك هي المرة الأولى، التي يتخلى فيها أي ملك عن عرش البلاد، قبل استكمال فترة ولايته.

وكان السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا قد تزوج في نوفمبر الماضي من حسناء روسية تدعى أكسانا فويفودينا، الفائزة في مسابقة ملكة جمال موسكو 2015.

وصعد الملك محمد الخامس إلى العرش عام 2016، ومنصب الحاكم الأعلى أو رئيس الدولة هو منصب يختاره مجلس الحكام المؤلف من تسعة حكام، ويصوت لرئيس الدولة أو الحاكم الأعلى مرة كل خمس سنوات.

وكان محمد الخامس حاكمًا أو سلطانًا بالوراثة لولاية كيلانتان، وهذا زواجه الثاني بعد طلاق دام 10 سنوات.