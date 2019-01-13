مليون طالب في تركيا يهجرون الجامعة بسبب سوء المعيشة

المواطن - متابعة

اعترف وزير التعليم التركي بأن نحو مليون و115 ألفاً و530 طالباً جامعي اضطروا إلى ترك الجامعة خلال الخمس سنوات الأخيرة بسبب سوء المعيشة، وذلك خلال إجابة وزارة التعليم على الاستجواب الذي تقدم به نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إزمير، عدنان أرسلان.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن عدد المتسربين من الجامعة في تزايد سنويا، فخلال العام الدراسي 2013-2014 ترك 135 ألف طالب جامعي دراستهم بينما ارتفع هذا الرقم خلال العام الدراسي 2014-2015 إلى 161 ألفاً طال ليواصل الرقم الارتفاع إلى 197 ألف طالب في العام التالي.

وخلال العام الدراسي 2016-2017 ارتفع هذا الرقم إلى 212 ألف طالب ليتضاعف هذا الرقم خلال العام الماضي مسجلا 408 آلاف طالب.

هذا وتشير بيانات وزارة الشباب والرياضة إلى عجز 40 ألف طالب عن إيجاد أماكن لهم بالسكن الطلابي العام الماضي.

وتعد تركيا الأولى أوروبيًا في التسرب من التعليم بالمرحلة الثانوية.

وكشف مركز إحصاءات أوروبا التابع لوكالة “Press” كشف في نوفمبر الماضي، أن تركيا تحتل المركز الأول أوروبيًا بنسبة 34.3% من حيث التسرب من التعليم في المرحلة الثانوية، بينما جاءت أيسلندا في المركز الثاني بنسبة 19.8%.

وذكر التقرير الذي يضم إحصائيات عن عام 2016، أن 25.5% من الطلاب الأتراك يتركون التعليم في الفترة العمرية ما بين 18-24 عامًا دون إنهاء المرحلة الثانوية، حيث كانت تركيا أعلى الدول أوربياً من حيث ابتعاد الطلاب عن التعليم في مرحلة مبكرة.

وأشار التقرير إلى أن جنوب شرق تركيا تعاني أعلى نسبة تسرب من التعليم دون الانتهاء من المرحلة الثانوية بنسبة 51.6%، يليها منطقة شرق الأناضول بنسبة 46.6%. بينما سجلت منطقة شرق البحر الأسود أقل نسبة تسرب من التعليم.

وحسب التقرير فإن 25.5% من الشباب في السن بين 15-29 سنة لا يستمرون في تعليمهم ولا يعملون؛ وتشير معطيات عام 2016، إلى أن تركيا تأتي على رأس القائمة من حيث عدد الشباب العاطلين وغير المدربين أو المتعلمين في السن بين 15-29 سنة، بين 34 دولة عضوًا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بنسبة 28.4%.