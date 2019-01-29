ممثلة مصرية تقود سيارتها مخمورة وتعتدي على ضابط وتسلم نفسها للشرطة

المواطن - القاهرة

سلمت الفنانة المصرية ميريهان حسين، اليوم الثلاثاء، نفسها لمديرية أمن الجيزة في مصر، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها بالحبس أسبوعين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كمين الهرم”.

وميريهان حسين هي ممثلة مصرية من مواليد 28 أكتوبر 1982 شاركت في فيلم عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت.

وترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو 2016، عندما اقتحمت ميريهان حسين، بسيارتها كمينا للشرطة وهي مخمورة، وقامت بالتعدي على ضباط وأفراد الكمين، وتقدمت للمحاكمة التي أصدرت حكما بحبسها سنتين ونصف السنة، وكفالة مقدارها 30 ألف جنيه.

وقام محامي المتهمة باستئناف الحكم، فأصدرت محكمة مستأنف الهرم يوم 4 من الشهر الجاري بتخفيف الحكم إلى أسبوعين، وسارعت المتهمة بتسليم نفسها إلى قسم شرطة الهرم، وتولت قوة أمنية ترحيلها إلى سجن النساء في القناطر لتنفيذ الحكم السابق.