ممدوح المهيني نائباً لـ نبيل الخطيب مدير عام العربية والحدث

المواطن - الرياض

أَعلَن المدير العام الجديد لقناتَي “العربية” و”الحَدَث” الدكتور نبيل الخطيب، اليوم، عن تعيين الزميل ممدوح المهيني في منصب نائب المدير العام.

ويستمر المهيني في شغل منصب رئيس تحرير موقع “العربية.نت” الإلكتروني – الذي يشغله منذ عام 2016 – ريثما تُستكمَل التعيينات ذات الصلة.

والمهيني هو صحفي سعودي شغل عدداً من المهام الصحافية خلال مشواره المهني، الذي امتد لنحو 19 عاماً، أبرزها في صحف “الرياض” و”إيلاف” و”الشرق الأوسط” التي عمل مراسلاً لها في العاصمة الأميركية واشنطن لسنوات عدَّة.

وتجدُر الإشارة إلى أن المهيني متخرّج في “جامعة جورج ميسون” بالولايات المتحدة الأميركية.