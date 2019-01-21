ممرضتان تنقذان سيدة بعد تعرضها لجلطة على متن رحلة جدة _الجوف

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

شهدت رحلة الخطوط السعودية رقم 1380 المتجهة من جدة إلى الجوف إنقاذ حياة مسافرة بعد تعرضها لجلطة على متن الرحلة . وساهمت الممرضتان مها هايل القعقاع وحميدة عقيل الرويلي في إنقاذ المسافرة جواً بعد نداء طبي أطلقه طاقم الطائرة وفق الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة لمساعدة المريضة على تجاوز هذه الأزمة، وبقيتا مع المريضة لحظة بلحظة حتى نهاية الرحلة.

ويعد هذا الموقف واجبًا إنسانيًا في مساعدة الآخرين وإنقاذ حياتهم، وقد قام محافظ محافظة صوير التابعة لمنطقة الجوف ومصنع مزايا الأربعة بالتعاون مع مكتب التعليم في صوير بتكريم الممرضتين.