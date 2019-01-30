مناشدة لـ محمد بن سلمان من قديمات البكالوريوس .. أكثر من 17 عامًا بدون عمل فهل من مَكرمة ؟

المواطن - الرياض

ناشدت مواطنان حصلن على البكالوريوس منذ سنوات، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإصدار توجيه كريم لتوفير فرص عمل مناسبة لهن، بعد سنوات كن فيها عاطلات ويعشن بدون أمل، بحسب وصفهن.

وقالت الحاصلات على البكالوريوس عبر وسم باسم “قديمات البكالوريوس ياولي العهد” إنه إذا كان أصحاب الوظائف يشتكون من غلاء المعيشة وعدم كفاية الراتب لأمورهم الحياتية فما بال العاطلين عن العمل؟ متابعات: “ألم يحن الوقت لكي تفرح عاطلات عن العمل محرومات من فرحة الوطن.. لا زيادة لنا ولا نقصان.. أعمارنا تزيد ومحرومات من أي وظيفة لا تناسب أعمارنا.

وتابعن في شكواهن: “العمر يمضي وشهاداتنا حبيسة الأدراج.. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. أملنا باالله كبير ثم فيك أنت الخير وحريص على الشباب وتؤكد ذلك في جميع أقوالك وأفعالك”.

وأوضحت بعض الخريجات أنهن حصلن على شهادة البكالوريوس منذ 17 عامًا ولكن حقهن منسي ولم يتوظفن ولم يحصلن على تعويض عن سنوات من التعليم ثم بدون وظيفة، متسائلات : “ألا تستحق سنوات الصبر بعض التعويض”؟

وتفاوتت شهادات الخريجات الشاكيات، فمنهن خريجة لغة عربية منذ 10 سنوات، وأخرى تحمل الماجستير في علم اللغة، والأخيرة علقت بقولها إن النظام عند إدخال الماجستير لايرغب بتوظيفها بحجة إن شهادتها أعلى، وهو ما يثير التعجب!

وشددن على أنه من المفروض أن يتم توظيف القديمات بدون شروط أو قيود لأن السبب وراء تأخر تعيينهم هو بحسبهن الفساد داخل الوزارات السابقة من تعيين المحسوبيات والواسطات.

وتساءلت بعض الخريجات: “إلى متى الانتظار والنقاط تتوقف عند العشر سنوات؟.. يعني من توقفت نقاطها لم يعد لها أي أمل في التوظيف.. كان هناك فساد في وزارة التعليم ووزارة (الخدعة) المدنية في السنوات السابقة وهناك ظلم الكثير ولهذا نحتاج إلى مَكرمة للتوظيف”.

وأشرن إلى أن أغلب المدارس تشكو من العجز لديها وقلة المعلمات، وعلى الرغم من ذلك أغلب خريجات البكالوريوس تربويات وينتظرن دورهن بالتعيين، وهذا أكبر دليل على أن التعليم يمر بحالة تخبط واضح، وهو دور وزير التعليم الجديد حمد آل الشيخ الذي يراهن عليه لتوظيفهن.

وبمرارة سردت الخريجات معاناة وصعوبات مريرة خلال فترة الدراسة ولنيل الشهادة الجامعية، ولكن لخيبة الأمل جلسن في النهاية لسنوات بدون وظيفة كن يحلمن بها من صغرهن، متسائلات في النهاية: هل من مكرمة يا ولي العهد تُريح بها السعوديات؟