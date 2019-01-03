مناورة تُجهز الأخضر.. وهوساوي والفرج يواصلان التأهيل

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، برنامجه التدريبي في المرحلة الرابعة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019.

وتركز تدريب الأخضر الجماعي، مساء اليوم، على تمارين القوّة رفقة المعد البدني، قبل أن يقسم المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، اللاعبين إلى مجموعات أجرت مناورة في مساحات صغيرة.

وأدى مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عمر هوساوي برنامجه التأهيلي على فترتين، كما واصل لاعب الوسط سلمان الفرج تمارينه الخاصة رفقة الجهاز الطبي بحصتين تدريبيتين.

ومن المُقرر أن يختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صباح غدٍ الجمعة، المرحلة الرابعة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019، بحصة تدريبية مغلقة في النادي الصحي بـ”جامعة نيويورك”.

وتُغادر بعثة الأخضر بعد ذلك إلى مدينة دبي، استعدادًا لخوض مباراة كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019.