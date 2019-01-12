منتخب السعودية يُنهي أزمة البدايات.. ويسعى للحسم المبكر

المواطن - مروة نبيل

نجح منتخب السعودية لكرة القدم في إنهاء أزمة البدايات التي لاحقته في النسخ الماضية من كأس آسيا، بعدما بدأ مشواره في بطولة 2019 بالفوز على كوريا الشمالية برباعية دون رد.

ويُعد فوز منتخب السعودية لكرة القدم على كوريا الشمالية، هو الأول للأخضر في بداية مشواره ببطولة كأس آسيا منذ مشاركته في نسخة عام 1996 التي أُقيمت في الإمارات أيضًا، وتوج المنتخب الوطني باللقب.

ويُعتبر فوز منتخب السعودية لكرة القدم على كوريا الشمالية، هو الثالث للأخضر في مباراته الافتتاحية ببطولة كأس آسيا على مدار العشر نسخ التي شارك فيها.

ومنح أداء منتخب السعودية لكرة القدم في مباراته الافتتاحية دفعة معنوية كبيرة للاعبين، خاصة أن الأخضر قدم أداءً مميزًا سواء على المستوى الفني أو البدني، بالإضافة إلى الروح العالية التي ظهر بها اللاعبون.

ويسعى منتخب السعودية لكرة القدم لاستغلال فوزه العريض على كوريا الشمالية في الجولة الأولى من كأس آسيا 2019، والتغلب على لبنان من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي رسميًا، دون انتظار نتيجة مواجهته الثالثة.

ويواجه منتخب السعودية لكرة القدم نظيره اللبناني، مساء اليوم السبت، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019.

ويتصدر منتخب السعودية لكرة القدم المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع قطر صاحب المركز الثاني، إلا أن الأخضر يتفوق في الأهداف، ويحتل منتخب لبنان المركز الثالث، وتتذيل كوريا الشمالية الترتيب.