منتخب العراق لكرة القدم يدفع ثمن عدم الاستقرار والضعف البدني

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تألق منتخب العراق لكرة القدم في منافسات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019، إلا أنه فشل في الذهاب بعيدًا، وودع المسابقة القارية من ثمن النهائي بعد خسارته بهدف دون رد أمام قطر.

وبدأ منتخب العراق لكرة القدم منافسات دور المجموعات بالفوز على فيتنام بثلاثية مقابل هدفين، وتغلب على اليمن بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًّا مع إيران، ليتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019 كوصيف لمجموعته.

وقدم منتخب العراق لكرة القدم أداءً مميزًا؛ ما دفع المتابعين لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019 للتوقع بأن أسود الرافدين لن يكون بالخصم السهل في المواجهات؛ وسيتأهل إلى المربع الذهبي، ليُسبب خروجه العديد من التساؤلات.

ويُعد عدم الاستقرار من أبرز الأسباب التي أدت إلى خروج منتخب العراق لكرة القدم من كأس آسيا 2019، فغالبية المنتخبات مستقرة مع مدربيها منذ فترة، في حين أن السلوفيني سيريتشكو كاتانيتش يقود أسود الرافدين لمدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر.

وواجه منتخب العراق لكرة القدم في دور المجموعات المنتخب الإيراني الذي يعيش فترة من الاستقرار مع مدرب البرتغالي كارلوس كيروش، والأمر ذاته مع قطر تحت قيادة الإسباني فليكس سانشيز؛ ما أثر بالسلب على أسود الرافدين.

وأظهرت منافسات كأس آسيا 2019 ضعف الجانب البدني في صفوف منتخب العراق لكرة القدم بعدما تعرض لاعبوه لعدد من الإصابات، خاصة في مباراة قطر بثمن النهائي، على الرغم من حصول أسود الرافدين على 6 أيام راحة.

ونجح مدرب منتخب العراق لكرة القدم في تطوير لاعبيه على المستوى الدفاعي، وتوظيفهم بشكل جيد، إلا أنه افتقد للحلول الهجومية خلال كأس آسيا 2019، خاصة في مباراتي إيران وقطر.