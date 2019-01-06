منتخب سوريا يتسلح بالتاريخ أمام #فلسطين

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير المباراة التي ستجمع منتخب سوريا لكرة القدم ونظيره فلسطين التي ستُقام، مساء اليوم الأحد، على استاد الشارقة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019.

ويتسلح منتخب سوريا لكرة القدم بالتاريخ قبل مواجهته مع فلسطين اليوم، حيث سبق وتقابل المنتخبان 8 مرات من قبل، وكانت الغلبة لصالح صقور قاسيون بعدما فازوا في 4 لقاءات.

وخسر منتخب سوريا لكرة القدم مرة واحدة فقط أمام فلسطين، وتعادل المنتخبان 3 مرات قبل مباراة اليوم في الجولة الأولى من البطولة الآسيوية.

وكانت آخر مباراة جمعت منتخب سوريا لكرة القدم بنظيره فلسطين، في اللقاء الودي الذي أُقيم عام 2012، وانتهى بهزيمة صقور قاسيون بهدفين دون رد.

ونجح منتخب سوريا لكرة القدم في تسجيل 12 هدفًا في شباك فلسطين خلال المواجهات السابقة التي جمعت المنتخبين، فيما اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويتواجد منتخب سوريا لكرة القدم في المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2019، والتي تضم منتخبات الأردن، أستراليا وفلسطين.

ويعول منتخب سوريا لكرة القدم على ثنائي الدوري السعودي للمحترفين، عمر السومة وعمر خربين، في قيادة صقور قاسيون للوصول بعيدًا في بطولة كأس آسيا 2019.

يُذكر أن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2019، انطلقت اليوم الأحد بفوز الأردن على أستراليا بهدف دون رد، ويأمل منتخب سوريا لكرة القدم السير على خُطى النشامى؛ والفوز على فلسطين.