منتدى مسك العالمي يشارك بجناح مستقل ويدير حلقة نقاشية في دافوس 2019

المواطن - الرياض

يشارك منتدى مسك العالمي التابع لمركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” في فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2019 والمنعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير، وتشمل المشاركة إبراز توجهات وأهداف منتدى مسك العالمي من خلال إقامة حلقات نقاشية بالإضافة إلى جناح مستقل ومتكامل يبرز الثقافة السعودية ويتيح تبادل الأفكار بين قادة الأعمال الشباب.

وستقام الجلسة النقاشية صباح الجمعة 25 يناير تحت عنوان “مهندسو اقتصاد المستقبل” وتتناول الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في بناء واقع اقتصادي أفضل للعالم في ضوء العولمة، فضلاً عن التطرق إلى ريادة الأعمال كوسيلة لتشجيع الحلول التي يقودها الشباب لتحديات الغد وطرح الأفكار والحلول الجديدة لمواجهة التحديات في التعليم والتوظيف.

وسيكون المتحدثون في الجلسة كل من إيريك هوروتز مدير مختبر الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، ومعالي المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم، جوديث ويليامز مسؤولة شؤون التنوع في SAP، تشارلز بوي الرئيس التنفيذي لرونالد برجر، ألين ديهازي الرئيس التنفيذي لأديكو، فيما تدير النقاش الإعلامية إيدي لاش المحررة التنفيذي لـ . Hub Culture

من ناحية أخرى، يقيم منتدى مسك العالمي جناحاً مستقلاً بعنوان “أنتم بحاجة للشباب”يتم فيه استقبال زوار منتدى دافوس الاقتصادي خلال الفترة من الثلاثاء22 يناير وحتى الخميس 24 يناير،وسوف يعقد حلقات نقاشية خلال هذه الفترة تتضمن مهارات المستقبل، المواطنة العالمية وريادة الأعمال.

أيضًا يضم الجناح معرضاً فنياً متنوعاً، كما يعرض فيلماً واقعياً عن مجموعة من الإبداعات السعودية الرائدة، بالإضافة إلى مساحة اجتماع للقاءات والمناقشات غير الرسمية بين ضيوف المنتدى من رواد الأعمال والقيادات الشابة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع (هنا الرابط).