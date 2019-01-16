منقيه_تركي_ال_الشيخ .. أبو ناصر يتحدى.. والنادر: سأهزمه وأختار 4 من إبله

المواطن - محمد سمعة

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه يوم السبت الماضي أنه سيدخل عالم الإبل وذلك قبل انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بالفترة المقبلة.

ويذكر أن فهد بن حثلين رئيس نادي الإبل كان قد أعلن عبر حسابه الرسمي في تويتر عن مشاركة آل الشيخ قائلًا: أرحب بأخي تركي آل الشيخ دخوله عالم الإبل، وأعتقد أن هذا سوف يكون مثيرًا كعادته.

ورد آل الشيخ على فهد بن حثلين في تويتر قائلًا: راحت مغاتير وجتنا مجاهيم.

وبعد تأكيد دخول المستشار تركي آل الشيخ لعالم الإبل فسوف تزداد الإثارة وقوة المنافسة على الفوز بالسباقات مع زيادة متوقعة في أسعار الإبل.

ردود فعل كبيرة

ولاقى دخول آل الشيخ عالم الإبل وإعلانه المنافسة ردود فعل كبيرة، حيث رد فرحان النادر رجل الأعمال على تحدي تركي آل الشيخ في تصريحات لقناة الأماكن الفضائية قائلًا: أتحدى معالي المستشار في فئة ” مجاهيم” وفي حالة قبوله التحدي، إن فاز علي يختار من إبلي اثنتين وإن فزت عليه سأختار من إبله أربعا.

وسبق لآل الشيخ أن صرح بعد إعلان دخوله عالم الإبل قائلًا: قادم لكسر الاحتكار والفوز بالجزائز في منافسات الإبل وسأتحدى الأمير عبدالله بن خالد والشيخ محمد بن بطي وحمد بن لبدان وهذا التحدي ليس مثل تحديات مالك الشقح سعود السويلم والأمير سلطان بن سعود وبقية الملاك، منقية آل الشيخ لن تتوقف مسيرتها إلا في القمة والقمة فقط، ولكم الاستمتاع والتصفيق.

وستنطلق الدورة الثالثة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الخامس من فبراير المقبل.