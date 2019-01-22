من أم قيس الأردنية إلى جازان.. الرحالة الزهراني يقطع 2500 كم للتعريف بـمرضى التوحد

المواطن- خالد الأحمد- جازان

وصل الرحالة الدكتور محمد بن بخات الزهراني إلى منطقة جازان مساء أمس، بعد إتمام رحلته التي انطلقت من الأردن وتحديداً من شمالها من مدينة أم قيس المطلة على بحيرة طبريا إلى جازان، على دراجته الهوائية بمسافة 2500 كم، حاملاً معه رسالة هدفها التعريف بالمصابين باضطراب التوحد، وبتغطية من صحيفة “المواطن”.

واستغرقت الرحلة من الزهراني 25 يوما، مر خلالها بعدد من المحافظات السعودية ناقلا رسالته ومعرفا بفئة المصابين باضطراب التوحد.



وتم استقبال الزهراني لدى وصوله المنطقة من قبل فريق جازان رايدرز للدراجات الهوائية، والذي قام بزف البطل إلى وجهته الأخيرة واحتفل بانجازه بالتعاون مع جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بجازان “لدن”، وذلك في فندق البرج الوثير بمدينة جازان، وتم تكريمه من قبل الجمعية ومنحه العضوية الفخرية؛ كما تم إهداؤه تيشيرت فريق جازان رايدرز، وتناول طعام العشاء.

ومن المقرر أن يكمل الزهراني طريقه إلى محافظة الحرث بالحد الجنوبي يوم غد الأربعاء، وبتغطية من صحيفة “المواطن”.