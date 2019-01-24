من السبت إلى الاثنين .. حالة مطرية تتسع وتبدأ من تبوك

المواطن - تبوك

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تبدأ حالة مطرية يوم السبت المقبل وبشكل محدود، وتؤثر على أجزاء من منطقة تبوك.

أما الأحد المقبل فأوضح المسند أنه سيشهد بدء الحالة المطرية في الاتساع جغرافياً لتؤثر على أجزاء من تبوك والمدينة المنورة والجوف وحائل والحدود الشمالية، فيما توقع الاثنين أن تزحف جنوباً لتؤثر على الشرقية والوسطى والغربية والشمال الشرقي.

وقبل قليل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، تأثيراً للعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، والرياض، والقصيم، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف.