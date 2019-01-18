من الصحافة للفن.. 9 معلومات لا تعرفها عن الفنان سعيد عبدالغني

المواطن - القاهرة

توفي، صباح اليوم الجمعة، الفنان المصري الكبير سعيد عبدالغني، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 81 عامًا.

وشُيعت جنازة الفنان سعيد عبدالغني مساءً من مسجد الصديق في مساكن الشيراتون، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته في العاشر من رمضان.

وتقدم “المواطن” 9 معلومات عن الفنان سعيد عبدالغني.

1- الفنان سعيد عبدالغني من مواليد 23 يناير 1938 وولد في بلدة نوسا البحر في مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

2- حصل سعيد عبدالغني على شهادة ليسانس في الحقوق عام 1958، وعمل في الصحافة في جريدة الأهرام والتي أوصلته إلى عالم الفن.

3- بدأ سعيد عبدالغني أعماله الفنية في المسرح ثم في عام 1973 مثّل للتلفاز عددًا من السهرات والمسلسلات التلفازية.

4- ظهر سعيد عبدالغني للمرة الأولى في السينما مع المخرج يوسف شاهين في فيلم العصفور عام 1972، ثم تبعه بدور آخر في فيلم المذنبون، وبعدها توالت أعماله.

5- من أشهر أفلام سعيد عبدالغني “إحنا بتوع الأتوبيس”، حيث حصل على شهادة تقدير على دوره فيه.

6- يعمل ابنه أحمد سعيد عبدالغني في التمثيل أيضًا وحصل على جائزة أفضل ممثل دور ثاني عن فيلم أيام الغضب، كما حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون 1996.

7- توفي سعيد عبدالغني اليوم الجمعة إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد عن عمر يناهز 81 عامًا.

8- كان آخر تكريم حصل عليه الفنان سعيد عبدالغني في الدورة الـ65 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية والذي أقيم عام 2017.

9- بسبب عمله كمراسل عسكري تعرض سعيد عبدالغني خلال تغطيته لأحداث حرب يونيو من العام 1967 لصدمة شديدة، عقب رؤيته لجثث الجنود المصريين، وقتل عدد من أصدقائه أمام أعينه، وعاد لمنزله، وقد أصيب باكتئاب حاد، ورفض منذ تلك اللحظة ارتداء أي ألوان في ملابسه سوى اللون الأبيض لكراهيته للون الأسود الذي يذكره بالحداد على أصدقائه.