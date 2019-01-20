مهاتفة جديدة بين ترامب وأردوغان بشأن سوريا

المواطن - متابعة

أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال للرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي: إن تركيا مستعدة لتولي الأمن في منطقة منبج السورية دون تأجيل.

وقالت أنقرة: إن أردوغان وترامب اتفقا على دحر داعش واتخاذ إجراءات مشتركة لعدم عودة التنظيم المتطرف.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد تركيا بـ”تدميرها اقتصاديًّا” حال “ضربها” الأكراد في سوريا، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين.

ولفت ترامب إلى “بدء الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا”، مؤكدًا استمرار الهجوم وبقوة على بقايا تنظيم داعش، مضيفًا: “ستدمر تركيا اقتصاديًّا إذا ضرب الأكراد.. إنشاء منطقة آمنة 20 ميلًا، وبالمثل، لا نريد أن يستفز الأكراد تركيا”.