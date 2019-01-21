مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدعو المشاركين لفحص صقورهم طبيًّا

المواطن - الرياض

دعت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الصقارين (من داخل المملكة) المسجلين في سباقات المهرجان للتوجه إلى 12 مركزًا في مختلف مناطق المملكة خصصتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستقبال الصقور المشاركة وأخذ العينات الطبية اللازمة، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 16 جمادى الأولى حتى يوم الخميس 18 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 22 حتى 24 يناير 2019 م، وسيكون استقبال الصقور من الساعة 8 صباحًا حتى الـ1:30 مساءً.

وأشارت اللجنة إلى تخصيص 3 مراكز في الرياض هي (الوحدة البيطرية بالغنامية، والعيادة البيطرية الحكومية بالجنادرية، والعيادة البيطرية بفرع الوزارة بحي المربع)، و3 مراكز بالمنطقة الشرقية في العيادات البيطرية بالدمام والأحساء وحفر الباطن، والعيادة البيطرية بجدة، والعيادة البيطرية بينبع، والوحدة البيطرية بمدينة بريدة، والعيادة البيطرية بحائل، والعيادة البيطرية بعرعر، والعيادة البيطرية بتبوك.

وأوضحت اللجنة أن مواقع العيادات ومعلومات الفحوصات متوفرة على الرابط التالي هنا.

وأكدت اللجنة أن إجراء الفحوصات في العيادات المذكورة يعد شرطًا أساسيًّا لقبول مشاركة الصقر في سباقات المهرجان.