مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يواصل التسجيل بالرياض.. ويبدأ غدا بحفر الباطن

المواطن - الرياض

تواصل لجنة التسجيل بمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في مدينة الرياض تلقي طلبات الصقارين الراغبين في الاشتراك بالمسابقات حتى يوم الأحد المقبل 20 يناير بفندق “كورت ماريوت السفارات”.

كما تبدأ اللجنة أعمالها بتسجيل الصقارين بمدينة حفر الباطن بدءًا من غدٍ (الجمعة) على مدى يومين بفندق “كونكورد بلازا”، وذلك لمدة يومين.

وكان نادي الصقور السعودي، منظم المهرجان، قد أوضح في وقت سابق أن التسجيل متاح للجميع في مسابقتي “المزاين”، والملواح (الدعو) لمسافة 400 متر. على أن تكون فئات الصقور المسموح لها بالتسجيل في مسابقة “الملواح”، هي: (الحر، الشاهين، الجير شاهين، الجير تبع، الجير بيور، والقرموشة).

أما مسابقة “المزاين”، فتخصص للصقور التي يبلغ عرضها 16.5سم فما فوق، من فئات: الحر، والجير بيور.

وأكد النادي على الصقارين الراغبين في المشاركة، الحضور بأنفسهم إلى مقرات التسجيل من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً، داعيا الراغبين في الاشتراك، للتعرف على شروط المسابقة عبر الموقع الإلكتروني: http://saudifalconsclub.org.sa

ومن المقرر أن يتضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، العديد من الفعاليات والأنشطة، الثقافية والترفيهية، التي تقام لأول مرة بالمملكة، خلال الفترة من 25 يناير الجاري، وحتى 3 فبراير المقبل، في مَلهَم شمال الرياض.