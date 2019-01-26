مهرجان صدر الكرامة يسلط الضوء على مقومات سعيدة الصوالحة

المواطن - أحمد الشهري - محايل

نظم مركز سعيدة الصوالحة، التابع لمحافظة محايل عسير، مساء أمس، أمسية ثقافية ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي صدر الكرامة، بحضور محافظ محايل عسير محمد بن ناصر بن لبده، وذلك على المسرح المفتوح بجادة “صدر الكرامة”.

واستعرض رئيس مركز سعيدة الصوالحة، عمر بن مشبب بن حسان، خلال مشاركته في الحفل أبرز المقومات السياحية التي يشتهر بها المركز، مؤكدًا أن محافظة محايل عسير ستكون وجهة هامة للاستثمار السياحي في ظل المعطيات الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها، وما تحظى به المحافظة من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ومتابعته المستمرة للنهضة الشاملة في كافة المحافظات، لافتًا إلى أن أبناء المحافظة يدركون أهمية المكان ويستشعرون مسؤولياتهم تجاه تنمية المكان والإنسان والعمل بالفريق الواحد لتحقيق التطلعات نحو سياحة ريفية وبحرية وزراعية هادفة.

وعرّف ابن حسان بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية للزوار والمتنزهين في مركز السعيدة، مبينًا أن شواطئه بدأت في استقبال الزوار منذ مطلع الشهر الجاري، وستكون وجهة هامة لأهالي المنطقة، مشيرًا إلى أن المركز يبعد عن محافظة محايل عسير حوالي 40 كيلومترًا، وتمتد شواطئه التي تعتبر من أجمل الشواطئ البحرية على ساحل البحر الأحمر حوالي 20 كيلومترًا، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا بعنوان “قصة نجاح”.

عقب ذلك ألقى علي بن أحمد الذيبي كلمة الأهالي ثم استمع الحضور إلى عدد من القصائد والمحاورات الشعرية، وشاهدوا عرضًا مرئيًّا عن مركز سعيدة الصوالحة، فأوبريتًا فنيًّا بعنوان “درة الساحل” شارك في تقديمه الفرق الشعبية بالمركز.