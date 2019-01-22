مهند عسيري من جدة إلى أندية العاصمة

المواطن - طارق سعد

لمّح مهند عسيري، مهاجم الأهلي، إلى احتمالية مغادرته بشكل رسمي إلى خارج أسوار النادي الأهلي، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي في تطبيق “سناب شات”.

وتبدو الوجهة القادمة لعسيري هي الرياض، حيث يتسابق ناديا الهلال والشباب لكسب خدمات عسيري مع احتمالية دخول نصراوي كخيار بديل في حال فشلت صفقة مهاجم الفيحاء عبدالله آل سالم.

ويبحث عسيري عن فرص حقيقية للمشاركة في اللعب، بعد أن زادت صعوبتها في الأهلي بوجود السوري عمر السومة ولاعب الرأس الأخضر دجانيني، مع وجود مشاكل حادة مع الأرجنتيني غويدي مدرب الأهلي.