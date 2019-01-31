مهند عسيري يفتح النار على رئيس #الأهلي السابق

المواطن - محمد سمعه

وجّه مهند عسيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتقادًا شديدًا لماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق خلال تصريحات إعلامية.

ومنذ معاقبة النادي الأهلي لمهند عسيري بسبب تصريحاته بعد مباراة وفاق سطيف الجزائري في إياب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ولا تزال العلاقة متوترة بين النادي واللاعب.

تصريحات من العيار الثقيل

وتحدث مهند عسيري في تصريحات لبرنامج كورة المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: أريد القول بأن ماجد النفيعي ما كان يستطيع فعل أي شيء دون الرجوع لموسى المحياني، لم يكن لديه الشخصية لاتخاذ القرارات، وظُلمت لمجرد أنني تحدثت عن وضع كان يُضايقني.

وأضاف مهند عسيري: لماذا مشكلاتي فقط هي من تظهر أمام الإعلام، ولماذا لا تظهر باقي المشكلات، حقيقة أود القول بأن هناك لاعب سبق له ضرب مدرب وعاد بعد ذلك للتدريبات وكأن شيئاً لم يحدث.

وكان ماجد النفيعي تقدم باستقالته من رئاسة النادي الأهلي وذلك بعد خسارة الفريق من نادي الوحدة في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الماضي بثنائية مقابل هدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حديث إعلامي سابق، أكد عبدالله بترجي رئيس النادي الأهلي الحالي، أن اللاعب مهند عسيري خارج حسابات الفريق الأول في الموسم الجاري.

الهلال والشباب يُراقبان اللاعب

وذُكر خلال الفترة الأخيرة أن ناديي الهلال والشباب مهتمين بالتعاقد مع مهند عسيري قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.