مواجهات السعودية وقطر الآسيوية .. الأخضر يطارد الفوز الأول بعد 3 تعادلات

المواطن - محمد سمعه

سيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم نظيره القطري ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسبق للمنتخب السعودي أن تقابل مع المنتخب القطري في ثلاث مباريات في بطولة كأس آسيا خلال النسخ السابقة، انتهت جميعها بالتعادل.

البداية في نسخة 1984

البداية كانت في كأس أمم آسيا عام 1984 والتي أقيمت في سنغافورة، حيث تعادل المنتخب السعودي في دور المجموعات مع منتخب قطر بهدف لكل فريق.

وكانت المباراة الثانية بين المنتخبين أقيمت في بطولة كأس آسيا عام 1992 باليابان، حيث تعادل الأخضر مع منتخب قطر بهدف لكل فريق في مرحلة دور المجموعات.

أما المباراة الثالثة والتي أقيمت بين المنتخبين انتهت بالتعادل السلبي في بطولة كأس أمم آسيا عام 2000 والتي استضافتها لبنان، حيث كان اللقاء في دور المجموعات بين المنتخبين.

وستُقام مباراة السعودية وقطر على ملعب مدينة زايد الرياضية بالإمارات في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

ويسعى الأخضر إلى تحقيق الفوز الأول له آسيويًا على حساب المنتخب القطري، كما يرغب الأخضر في الحصول على العلامة الكاملة والوصول إلى تسع نقاط.

وكان المنتخب السعودي فاز في أول جولتين على منتخب كوريا الشمالية برباعية دون رد ومنتخب لبنان بنتيجة هدفين دون رد، بينما فاز منتخب قطر على لبنان بثنائية نظيفة وعلى كوريا الشمالية بسداسية بيضاء.