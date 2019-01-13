مواطن يتهم الإسكان بالمماطلة في مشروع غرب المطار والوزارة ترد

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان، أن جميع من وقّع العقد في مشروع غرب المطار سوف يتم التواصل معهم من قبل الوزارة قريبًا.

وجاء ذلك ردًّا من وزارة الإسكان على استفسار مواطن قال فيه: إن مستفيدي منتج أرض وقرض غرب مطار الملك خالد الذين وقعوا العقد وسُمح لهم بالبناء ولكن لم يتسلموا ريالًا واحدًا وراجعوا الوزارة مرارًا وتكرارًا وبعضهم توفي والبعض مرض بسبب مماطلة الوزارة، متسائلًا: “هل من وقفة صادقة مع الله من قبل الوزير والمسؤولين في الوزارة وحل مشكلتهم؟!”.

كما ردت الإسكان على بعض الشكاوى الأخرى، موضحةً أنه يمكن رفع الاعتراض عن طريق الحساب في البوابة، وسيتم دراسته من قبل القسم المختص، وفي حال تم قبوله سيتم تعديل حالة الاستحقاق تلقائيًّا، وللمساعدة يمكن التواصل مع الدعم الفني على: 920002431، علمًا أن أوقات العمل من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً من يوم الأحد إلى الخميس.