مواطن يشكو صغر شقق الإسكان في جدة والوزارة ترد

المواطن - جدة

شكا مواطن من أن شقق وازرة الإسكان في جدة ضيقة، متسائلًا بشأن إمكانية أن تبني الوزراء فللًا في مشاريعها المستقبلية بالمحافظة.

وردت وزارة الإسكان على الاستفسار بالتأكيد على أنها تعمل على خدمة جميع مناطق المملكة، وستكون هناك مشاريع قادمة في مدينة جدة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من العمل عليها، كما يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل المشاريع التابعة للوزارة من خلال محرك البحث الخاص بالمشاريع في موقع سكني هنا

في سياق متصل، أعادت الإسكان التعريف ببرنامج سكني وقالت: إنه مقدم من قبلها وأطلق في عام 2017م، وتم خلاله تخصيص 280 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة،كما خصص في العام 2018م أكثر من 300 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة، وهدفه هو تذليل سبل الحصول على المسكن الأول وتأمين المسكن الملائم.