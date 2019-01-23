موبايلي تستحوذ على الحصة الأكبر من ترددات النطاق ٢٦٠٠ ميجاهرتز وتعزز قدرة شبكتها

المواطن - الرياض

فازت شركة اتحاد اتصالات موبايلي في مزاد الترددات يوم أمس الثلاثاء وذلك ضمن خطة الشركة لرفع قدرات شبكتها بسرعات إنترنت تضاهي أداء الشبكات العالمية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتمكنت الشركة من الاستحواذ على عرض نطاق ١٠٠ ميجاهرتز في النطاق الترددي ٢٦٠٠ ميجاهرتز والذي يعتبر طيفاً ترددياً ذو قيمة عالية ويتميز بانتشاره الواسع عالمياً ويعمل على زيادة سرعات شبكة الإنترنت لمستويات غير مسبوقة لخدمات الجيل الرابع وأيضاً يمهد الحصول عليه لجاهزية الشركة لتقديم خدمات الجيل الخامس في المستقبل القريب. علماً بأنه تم تخصيص الترددات المنخفضة ضمن النطاق لموبايلي وتلك الترددات تتميز بقدرة تغطية أكبر لشبكة الجيل الرابع وكذلك يدعم بشكل أفضل تقنية دمج الترددات مع النطاقات الأخرى لدعم سرعات الجيل الرابع المتقدم.

وترفع صفقة الاستحواذ الأخيرة هذه ملكية موبايلي للترددات من ١٢٠ إلى ٢٢٠ ميجاهيرتز، ويأتي هذا التوجه من قبل الشركة ليؤكد عزمها على مواصلة دعم شبكتها بترددات جديدة تمكنها من زيادة سعتها وقدرتها لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها لجميع عملائها. هذا ويشهد استخدام البيانات طلباً متزايداً في ظل التطور الذي تشهده الخدمات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يتطلب مواكبة ذلك من خلال رفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لمستخدمي الشبكة وتحسين تجربة العملاء، الأمر الذي تعمل عليه موبايلي طبقا لاستراتيجيتها RISE والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030″.

وقدمت موبايلي شكرها وتقديرها لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للجهود المبذولة من أجل طرح ترددات النطاقات ٧٠٠، ٨٠٠، و١٨٠٠ ميجاهرتز سابقا، وطرح ترددات النطاقين ٢٣٠٠، و٢٦٠٠ ميجاهرتز في هذا المزاد، والتي لها الأثر الكبير في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة.