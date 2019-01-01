موسى المحياني يرحل عن الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أعلن موسى المحياني، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رحيله عن الراقي، وذلك بالاتفاق مع عبدالله بترجي رئيس النادي حاليًّا.

وكتب المحياني عبر حسابه الرسمي في تويتر: كل الشكر للأخ الغالي ماجد النفيعي على كل ما قدمه كرئيس للنادي الأهلي ودعواتي الصادقة بالنجاح للصديق عبدالله بترجي والذي تفهم موقفي واتفقت معه على مغادرتي للنادي.

وأضاف المحياني: أسأل الله العلي العظيم أن يكتب الخير للأهلي ويكفيه شر من به شر.

ويذكر أن ماجد النفيعي كان استقال من رئاسة النادي الأهلي يوم السبت الماضي، عقب خسارة الفريق الأهلاوي من نادي الوحدة يوم الجمعة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.