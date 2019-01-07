موظفو شركات المقاول بالكهرباء يأملون في الترسيم

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

ناشد عدد كبير من موظفي شركات المقاول المتعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتدخل والترسيم على ملاك السعودية للكهرباء.

ووجه الموظفون مطالبهم إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مناشدين إياه بالتدخل العاجل في موضوعهم وترسيمهم على ملاك شركة الكهرباء السعودية.

وقال الموظف (ع. ش): إن خدمته الفنية والعملية تجاوزت الثلاث سنوات مما تؤهله بالترسيم على ملاك الشركة، حيث إنه وجميع زملائه خدموا تحت مظلة السعودية للكهرباء وآن الأوان أن يصبحوا رسميين مساواة بدفعات سابقة تم ترسيمها.

من جانبه، أكد الموظف (س. أ) أن المتبع مع موظفي المقاولات يزداد يومًا بعد يوم والتضييق عليهم في أداء العمل؛ مما جعل هناك فجوة كبيرة بينهم وبين الموظفين الآخرين.

وقال: رواتبنا لا تتجاوز 4000 ريال، وهو لا يكفي حاجاتنا الشهرية من مصاريف عائلية حيث إن الكثير من الموظفين يعولون أسرًا ومتزوجين.

ورغم خطورة أعمالهم التي يواجهون فيها المولدات الكهربائية والشبكات الكهربائية عالية الفولطية والأعطال الكهربائية الناتجة من التقلبات الجوية، فإنهم لا يزالون يطمحون لمساندتهم للاستمرار وتقديم المزيد تحقيقًا لرؤية 2030 وسعودة القطاعات من فنيين ومهندسين.