موعد إدخال رغبات النقل الداخلي

المواطن - الرياض

من المقرر أن تفتح وزارة التعليم باب إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور بدءاً من 21 جمادى الأولى المقبل.

ووفقاً للجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الدراسي الحالي سيتاح تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية بدءاً من 30 ربيع الآخر الجاري.

ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي في 25 شعبان المقبل على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة بعد إعلان النتيجة.

وكانت وزارة التعليم كشفت اليوم عن إضافة عنصر مفاضلة لشاغلي الوظائف التعليمية للمبادرين في تنفيذ التكليف لسد العجز الدراسي، وذلك ضمن حركة النقل للعام المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، عبر تويتر، إن هذا العنصر سيُحسب بدءاً من بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1440/1439، وذلك وفق تعميم تحديث بيانات المدارس وإجراءات حركة النقل للعام الدراسي الحالي.