موعد مباراة الإمارات والبحرين في كأس آسيا

المواطن - محمد سمعه

يقص المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم شريط افتتاح مباريات بطولة كأس الأمم الآسيوية في نسختها السابعة عشرة، بمواجهة منتخب البحرين في المباراة الافتتاحية اليوم السبت.

وستُقام مباراة الإمارات والبحرين على ملعب مدينة زايد الرياضية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية وفي تمام السابعة مساء بتوقيت البحرين.

ويأمل المنتخب الإماراتي بقيادة مدربه الإيطالي ألبيرتو زاكيروني في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الافتتاح مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، من أجل رفع الروح المعنوية للاعبي منتخب الإمارات استعدادًا للمباريات المقبلة.

أما المنتخب البحريني بقيادة مدربه التشيكي ميروسلاف سوكوب فيسعى إلى تحقيق المفاجأة في أول مباراة والفوز على صاحب الأرض وتوجيه رسالة إنذار لجميع منافسي المجموعة الأولى.

ويتواجد المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات” البحرين، تايلاند، الهند”.

ويذكر أن المنتخب الإماراتي كان وصل إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم آسيا في عام 2015 ولكنه خسر أمام منتخب أستراليا صاحب الأرض والضيافة وقتها بهدفين دون رد.

واحتل منتخب الإمارات في نسخة 2015، المركز الثالث في البطولة الآسيوية بعد التفوق على المنتخب العراقي بثلاثية مقابل هدفين.

أما منتخب البحرين فودع بطولة كأس أمم آسيا عام 2015 من الدور الأول وذلك بعد الخسارة في مباراتين والفوز في لقاء وحيد.