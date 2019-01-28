موعد مباراة الاثنين في نصف نهائي كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعة

تنطلق اليوم أولى مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة في الإمارات بمواجهة المنتخب الإيراني لنظيره الياباني.

وتنطلق مباراة إيران واليابان في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما تُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وكان المنتخب الإيراني تأهل لدور نصف النهائي في بطولة آسيا بعد الفوز على منتخب الصين بثلاثية دون رد في دور الثمانية.

أما المنتخب الياباني فتأهل لدور الأربعة وذلك عقب الفوز على منتخب فيتنام بهدف دون رد في دور الثمانية.

وسيواجه الفائز من مباراة إيران واليابان، الفائز من مباراة قطر والإمارات في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في ملعب مدينة زايد الرياضية.

سيشارك المنتخب الياباني في بطولة كوبا أميركا والتي تنطلق صيف العام الحالي في دولة البرازيل حيث يقع في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات” الأوروغواي، الإكواردور، تشيلي”.