موعد مباراة الثلاثاء في نصف نهائي كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُستأنف مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بمواجهة صاحب الأرض للمنتخب القطري.

وستنطلق مباراة الإمارات وقطر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وكان المنتخب الياباني نجح في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم آسيا بالأمس وذلك بعد فوزه على منتخب إيران بثلاثية دون رد في مباراة أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

ويسعى منتخب الإمارات إلى التأهل للمباراة النهائية في البطولة الآسيوية والفوز باللقب، حيث سبق لمنتخب الإمارات أن وصل إلى نهائي أمم آسيا عام 1996 أمام المنتخب السعودي وكانت البطولة مُقامة على أرضه في ذلك الوقت لكنه خسر اللقب لصالح الأخضر.

ولم يشارك النجم عمر عبد الرحمن” عموري” مع المنتخب الإماراتي في البطولة الآسيوية وذلك بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في إحدى المباريات مع نادي الهلال.