موعد مباراة الزمالك وبيراميدز يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

دقائق تفصلنا عن أبرز لقاءات اليوم في الدوري المصري لكرة القدم، حيث تترقب الجماهير موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المؤجلة من الجولة التاسعة.

وتنتظر الجماهير المصرية موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، التي ستُقام على ملعب “بتروسبورت”، بعدما نجح الفريق الصاعد بقوة في مزاحمة كبار فرق الدوري المصري لكرة القدم، وتفوق على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وتترقب الجماهير السعودية أيضًا موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، بسبب الرهان الدائم من مالك نادي بيراميدز، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وتأكيده على قدرة فريقه على مزاحمة الكبار، والتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل.

وسيُقام في نفس موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم مباراتان في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بين إسبانيول وريال بيتيس، وريال مدريد وجيرونا، إلا أن لقاء الدوري المصري لكرة القدم جذب أنظار الجماهير العربية.

وقبل موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على مصر المقاصة بثلاثية دون رد، ما يُزيد من رغبة الفريقين لتحقيق الفوز؛ وزيادة فارق النقاط.

ويحتل الفريق الأبيض قبل مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 41 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز.