موعد مباريات الأحد في بطولة كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم ثلاث مباريات في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي كوريا الشمالية وقطر، حيث تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية على ملعب خليفة بن زايد بنادي العين.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي عمان واليابان وتنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة تركمنستان لمنتخب أوزبكستان في تمام الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية على ملعب مكتوم بن راشد بنادي الشباب.

وكانت مباريات أمس السبت انتهت بفوز منتخب إيران على منتخب فيتنام بهدفين دون رد، بينما فاز منتخب العراق على منتخب اليمن بثلاثية دون رد، وفاز المنتخب السعودي على نظيره اللبناني بنتيجة هدفين دون رد.