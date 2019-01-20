موعد مباريات الأحد في ثمن نهائي كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم والمقامة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي الأردن وفيتنام وتنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي تايلاند والصين وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

ويُختتم اليوم بمباراة إيران وسلطنة عمان، حيث تبدأ المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وستُقام المباراة النهائية لبطولة كأس أمم آسيا 2019 في الأول من فبراير المقبل.