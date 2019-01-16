موعد مباريات الأربعاء في كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حالياً في الإمارات.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي كوريا الجنوبية والصين وتنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، بينما تُقام في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت المملكة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي قيرغيزستان والفلبين حيث تنطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات وفي تمام الرابعة والنصف بتوقيت المملكة على ملعب مكتوم بن راشد بنادي الشباب.

وستكون المباراة الثالثة بين منتخبي إيران والعراق وتنطلق في الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.

أما المباراة الرابعة فستكون بين منتخبي اليمن وفيتنام وتُقام في الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين.