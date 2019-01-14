موعد مباريات الاثنين في بطولة كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي الإمارات وتايلاند وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي الهند والبحرين وستُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب نادي الشارقة.

وكانت مباريات أمس في بطولة آسيا 2019 انتهت بفوز منتخب قطر على منتخب كوريا الشمالية بسداسية دون رد، وفوز منتخب اليابان على منتخب سلطنة عمان بهدف دون رد.

بينما فاز منتخب أوزبكستان على منتخب تركمانستان برباعية دون رد.