موعد مباريات الاثنين في ثمن نهائي كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم ثلاث مواجهات ضمن لقاءات دور الـ 16 في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستنطلق المباراة الأولى بين منتخبي السعودية واليابان في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة وفي الثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات على ملعب نادي الشارقة.

أما المباراة الثانية بين منتخبي أستراليا وأوزبكستان فستبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة بن زايد بنادي العين.

ويُختتم اليوم بمباراة الإمارات ضد منتخب قيرغيزستان والتي تبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الثامنة مساءً على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وكان منتخب فيتنام تأهل لدور الثمانية على حساب منتخب الأردن بركلات الجزاء الترجيحية، وعبر منتخب الصين لربع النهائي بعد فوزه على منتخب تايلاند.

أما منتخب إيران فتمكن من العبور لدور الثمانية، بعد فوزه على منتخب عمان بنتيجة هدفين دون رد.