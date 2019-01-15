موعد مباريات الثلاثاء في بطولة كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي أستراليا وسوريا وتُقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب خليفة بن زايد بنادي العين.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي فلسطين والأردن وتنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، بينما تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

ويذكر أن منتخب الإمارات كان تعادل مع منتخب تايلاند بهدف لكل فريق بالأمس ليصعد المنتخبين إلى دور ثمن النهائي، وفاز منتخب البحرين على الهند بهدف دون رد ليصعد المنتخب البحريني إلى ثمن النهائي كأفضل ثالث.