موعد مباريات الثلاثاء في ثمن نهائي كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي كوريا الجنوبية والبحرين، حيث تبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مكتوم بن راشد بنادي الشباب.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي قطر والعراق حيث تُقام على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان المنتخب السعودي ودع بطولة كأس أمم آسيا بالأمس عقب الخسارة أمام منتخب اليابان بهدف دون رد في دور الـ16.

وتأهل منتخب أستراليا لدور ربع النهائي على حساب منتخب أوزبكستان بركلات الجزاء الترجيحية، ونجح منتخب الإمارات صاحب الأرض في التأهل لدور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على منتخب قيرغيزستان بثلاثية مقابل هدفين.