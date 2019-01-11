موعد مباريات الجمعة في بطولة كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم ثلاث مواجهات في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي فلسطين وأستراليا، حيث تُقام في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات وفي تمام الثانية مساء بتوقيت السعودية على ملعب مكتوم بن راشد.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي الفلبين والصين وتنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، بينما تُقام في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب محمد بن زايد.

ويُختتم اليوم بمباراة قيرغيزستان وكوريا الجنوبية والتي تنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

وكانت مباريات الأمس انتهت بفوز منتخب تايلاند على البحرين بهدف دون رد، وفوز منتخب الأردن على منتخب سوريا بنتيجة هدفين دون رد، وفوز منتخب الإمارات صاحب الأرض والضيافة على المنتخب الهندي بثنائية دون رد.