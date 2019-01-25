موعد مباريات الجمعة في ربع نهائي كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2019، والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي كوريا الجنوبية وقطر حيث تُقام في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب مدينة زايد الرياضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي الإمارات وأستراليا حيث تبدأ في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

ويذكر أن الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وقطر، سيواجه الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019 يوم الثلاثاء المقبل.

وكان منتخب إيران ضمن تأهله لنصف نهائي كأس آسيا بعد فوزه بالأمس على منتخب الصين بثلاثية دون رد، بينما تأهل منتخب اليابان لدور الـ4 بعد فوزه على فيتنام بهدف نظيف.