موعد مباريات الخميس في كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي اليابان وأوزبكستان حيث تبدأ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، بينما تبدأ في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت السعودية على ملعب خليفة بن زايد بنادي العين.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي عمان وتركمنستان وتنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وفي الرابعة والنصف عصراً بتوقيت السعودية على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وستكون المباراة الثالثة بين منتخبي السعودية وقطر، حيث تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب مدينة زايد الرياضية.

ويُختتم اليوم بمباراة لبنان وكوريا الشمالية والتي تُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الشارقة.

وكانت مباريات أمس انتهت بفوز منتخب كوريا الجنوبية على الصين بثنائية دون رد، وفوز منتخب قيرغيزستان على منتخب الفلبين بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادلت إيران بدون أهداف مع منتخب العراق، وفاز منتخب فيتنام على منتخب اليمن بنتيجة هدفين دون رد.