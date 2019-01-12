موعد مباريات السبت في بطولة كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي فيتنام وإيران حيث تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات وفي الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي اليمن والعراق وتنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب نادي الشارقة.

ويُختتم اليوم بمباراة السعودية ولبنان والتي تُقام على ملعب آل مكتوم بنادي النصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباريات أمس الجمعة انتهت بفوز منتخب أستراليا على منتخب فلسطين بثلاثية دون رد، أما المباراة الثانية فشهدت فوز منتخب الصين على الفلبين بثلاثية دون رد.

وفاز منتخب كوريا الجنوبية على منتخب قيرغيزستان بهدف دون رد.