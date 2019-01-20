موقف سلبي جديد لأوروبا تجاه إيران

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

واصلت أوروبا موقفها الغريب تجاه إيران، بعد أن أعلن عدد من مسؤوليها غيابهم عن القمة التي ستستضيفها بولندا الشهر المقبل، لمواجهة التهديدات الأمنية الإيرانية في الشرق الأوسط والعالم.

ويسعى مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي لبناء مزيد من الضغط ضد نفوذ إيران في الشرق الأوسط، إلا أنه اصطدم بموقف متخاذل -كالمعتاد- من أوروبا، وذلك على الرغم من أنها انكوت بنار الإرهاب الإيراني على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وحسب صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، فإن وزراء من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أعلنوا غيابهم عن القمة التي تنظمها واشنطن في بولندا.

ومنذ إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال جولته في الشرق الأوسط عن القمة التي تقام 13 من فبراير المقبل، قال عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي إنهم سيغيبون عن القمة التي تستضيفها بولندا والولايات المتحدة، حيث قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إنها لن تشارك في هذا المؤتمر.

وقالت الصحيفة إن دبلوماسيين فرنسيين أكدوا أنه من غير المحتمل إرسال فرنسا وزير خارجيتها، وذلك بسبب ارتباطه بمناسبات أخرى، فيما لم تعلن بريطانيا أو ألمانيا موقفها من القمة.

وكانت أوروبا قد أعادت فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران بشكل جزئي، في أعقاب الكشف عن عدد من المؤامرات السياسية والإرهابية برعاية الملالي على أراضيها.