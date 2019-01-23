موقف صعب لاتحاد القدم بعد رد #الهلال

المواطن - محمد سمعة

أصبح الاتحاد السعودي لكرة القدم في موقف صعب للغاية بعد رفض نادي الهلال إقامة مباريات لجاره نادي النصر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض خلال الفترة المقبلة.

وكان قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم علّق حول نقل مباريات النصر من ملعب الملك فهد وملعب الملز قائلًا: أحد الخيارات نقل مباريات النصر إلى المجمعة حتى الانتهاء من تجديد أرضية ملعبي الملك فهد والملز، أو نقل مباريات النصر إلى ملعب جامعة الملك سعود.

رد الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال على تصريحات قصي الفواز قائلًا: ملعب الهلال هو ملك لنادي الهلال فقط وليس للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسالة واضحة للأخ قصي الفواز.

موقف صعب أمام الاتحاد السعودي

وأصبح الاتحاد السعودي لكرة القدم في مأزق وذلك بسبب عدم إمكانية تأجيل مباراة النصر وأحد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب رفض الهلال إقامة أي مباريات للنصر في ملعب الجامعة، كذلك وجود غضب من الأندية في حال قرار اتحاد الكرة تأجيل مباراة النصر وأحد في مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.

تكافؤ الفرص مبدأ مطلوب

وتُطالب الأندية بالعدالة، حيث إذا وافق اتحاد القدم على تأجيل مباراة النصر وأحد فيجب أن تتم تأجيل باقي مباريات الجولة حتى تتضمن الأندية وجود مبدأ تكافؤ الفرص.

وقد يضطر الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب موقفه الصعب، الموافقة على إقامة مباريات النصر على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود وتنفيذ الطلب والذي تقدم به نادي النصر، عقب نهاية مباراته أمام الأنصار في كأس خادم الحرمين الشريفين.